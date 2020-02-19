WTA’de sezon Dubai ayağı ile devam ediyor

WTA’deki sert zemin turnuvalarından sezonun 9. ayağı olan Dubai Tenis Şampiyonası devam ediyor. 17 Şubat’ta başlayan organizasyon, bu pazar günü sona erecek.

Klasmandan birçok önemli raketin yarıştığı Dubai, aynı zamanda Kim Clijsters’ın tenise dönüşüne de tanıklık etti. Avusturalya Açık’ta final oynayan ve Dubai’ye bir hayli formda gelen Garbine Muguruza, 36 yaşındaki Belçikalı’nın rakibi oldu. Clijsters dönüş maçında Muguruza’ya 6-2 ve 7-6’lı setlerle mağlup oldu ve ilk turda turnuvaya veda etti.

Tenise 2012’de verdiği ikinci aradan da dönen Clijsters, 2007 senesinde de emekliliğini açıklamış ve ardından 2009’da kortlara geri dönmüştü. Belçikalı raketin biri Avustralya, üçü Amerika Açık olmak üzere toplam dört Grand Slam zaferi bulunuyor.

Clijsters sonrasında Veronika Kudurmetova ile karşılaşan Muguruza, zor olsa da 7-5, 4-6 ve 6-4 ile galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Bunun dışında turnuvanın seri başlarının önemli bir bölümü tur atlamayı başardı. Simona Halep, Su-Wei Hsieh’i 6-4 ve 6-3’le rahat bir şekilde mağlup ederek yoluna devam ederken, ilk turu bay geçen Karolina Pliskova Kristina Mladenovic’i 6-1’lik iki setle turnuva dışına itmeyi başardı.

Efsane tenisçi Kim Clijsters kortlara geri dönme kararı aldı! Grand slam turnuvalarında 4 şampiyonluğu bulunan Belçikalı tenisçi Clijsters, 2007`de hamileliği nedeniyle ara verdiği, 2012`de ise bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı İlgili Haberi Oku