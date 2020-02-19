VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde!

Avrupa’nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’ı 25-22, 25-11 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, seti 25-22 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Maçın MVP’si Gabi

İkinci seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, rakibine sadece 11 sayı imkanı tanıdığı seti 25-11 almayı başardı ve mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Lokomotiv Kaliningrad’ın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11’inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar’ın Brezilyalı smaçörü Gabi seçildi.

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VAKIFBANK-L.KALİNİNGRAD: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)

VAKIFBANK: Maja 4, Gabi 14, Zehra 6, Haak 19, Michelle 11, Milena 6, Gizem (L)

L.KALİNİNGRAD: Kurilo 8, Zaytseva 10, Cleger 4, Kosheleva 6, Podskalnaia 1, Drca 4, Galkina (L), Orlova 2, Iurinskaia, Voronkova 1

SETLER: 25-22, 25-11, 25-18

SÜRE: 68 dakika (27′, 19′, 23′)