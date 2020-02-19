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Tyson Fury rest çekti: Deontay Wilder’a kaybedersem köyüme döneceğim!
Boks

Tyson Fury rest çekti: Deontay Wilder’a kaybedersem köyüme döneceğim!

Dünya ağır siklet boks maçında, yaklaşık bir yıl önce berabere biten maçın rövanşında Deontay Wilder ile karşılaşacak olan Tyson Fury, kaybetmesi halinde boksu bırakacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 19 Şubat 2020 14:18

ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da 2 Aralık 2018 tarihinde karşı karşıya gelen ABD’li boksör Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı eldiven Tyson Fury arasındaki ağır siklet unvan maçı berabere sonuçlanmış, Wilder unvanını korumayı başarmıştı. Wilder ile Fury’nin, o karşılaşmanın rövanşında 22 Şubat 2020 tarihinde ABD’nin Las Vegas kentinde karşı karşıya geleceği maç öncesi Büyük Britanyalı boksörden iddialı açıklamalar geldi.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır siklet boks şampiyonluğu kemerini elde etmek için ringe çıkacak ikiden Tyson Fury, Deontay Wilder’ı bu kez mağlup edeceğini söyledi. Deontay Wilder’ın yumruklarının bu kez kendisini etkilemeyeceğini söyleyen Tyson Fury “Eğer Deontay Wilder’ı yenemezsem, bu benim iyi bir boksör olmadığımı gösterir. Bir şampiyon gibi hiç yere düşmeyeceğim. Eğer kaybedersem köyüme döneceğim ve bir daha ringe çıkmayacağım. İddiaya girerim ki bir daha da onu görmeyeceğim” dedi.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Deontay Wilder, Tyson Fury ile ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Staples Center'da yapılan maçta berabere kalarak Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini korumuştu. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç berabere sonuçlanmıştı. Deontay Wilder'ın 9 ve 12. rauntlarda yere yıkmayı başardığı Tyson Fury, uzun süredir gördüğü alkol ve uyuşturucu tedavisinin ardından çıktığı maçta nakavt olmadan bitirmeyi başarmıştı.

Ağır sıkletin iki önemli eldiveni Tyson Fury ile Deontay Wilder 22 Şubat'ta ABD’nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena’da rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Son güncelleme 14:18 | 19 Şubat 2020
Deontay Wilder Tyson Fury
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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