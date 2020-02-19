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Trabzonspor’da liderliğin şifresi: 1.87
Trabzonspor

Trabzonspor’da liderliğin şifresi: 1.87

İlk 7 takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda en çok puanı toplayan takım olan bordomavililer ligin tepesine oturdu. Bu 7 ekip kalan haftalarda 14 kez birbiriyle karşılaşacak

19 Şubat 2020 08:31

Trabzonspor’un Süper Lig'de liderliğe oturmasına yol açan faktörlerden biri, zirve yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım olması.

Bordo-mavililer; Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 15 puan toplayıp 1.87 ortalama tutturdu. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi ikinci maçta 2-1 yenen bordo-mavililer, ilk yarıda 2-1 yenildiği Sivasspor'u ikinci maçta 2-1'le geçti.

Beşiktaş'a karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Başakşehir ile ilk yarıda oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan, Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı.

4 TAKIMA ATAMADI

Süper Lig'de 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takımın filelerini havalandırdı. Norveçli forvet Alanyaspor, Göztepe, Malatyaspor ve Denizlispor'a gol atamadı. Bordo-mavililer bu dört takımla karşılaşacağı için Sörloth'un ligdeki her takımın filelerini havalandırma şansı bulunuyor.

Son güncelleme 08:34 | 19 Şubat 2020
şampiyonluk süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
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