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THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı
Euroleague

THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 25. haftasında lider Anadolu Efes Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise evinde İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

19 Şubat 2020 10:24

THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, sahasında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg – ALBA Berlin

20.15 Olympiakos – Asvel Lyon-Villeurbanne

20.45 Fenerbahçe Beko – Real Madrid

22.45 AX Armani Exchange Milano – Khimki Moskova

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Zalgiris Kaunas

21 Şubat Cuma

21.00 Kızılyıldız – CSKA Moskova

22.30 Bayern Münih – Anadolu Efes

22.30 Panathinaikos – FC Barcelona

23.00 Valencia Basket – Maccabi FOX Tel Aviv

Son güncelleme 10:24 | 19 Şubat 2020
basketbol euroleague thy
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
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