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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

19 Şubat 2020 12:31

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig’de 21, 22 ve 23 Şubat’ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

21 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor – Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor – Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Ümraniyespor – Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor – Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar

14.00 Giresunspor – Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay – Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor – Boluspor: Ramazan Keleş

Son güncelleme 12:31 | 19 Şubat 2020
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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