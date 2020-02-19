TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
TFF 1. Lig’de 21, 22 ve 23 Şubat’ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
21 Şubat Cuma
19.00 Osmanlıspor – Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor – Hatayspor: Hakan Ceylan
22 Şubat Cumartesi
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Ümraniyespor – Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor – Altınordu: Yasin Kol
23 Şubat Pazar
14.00 Giresunspor – Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay – Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor – Boluspor: Ramazan Keleş