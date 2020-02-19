TBMM’de isyan ‘VAR’

Veli TOPRAK / ANKARA Türk futbolunda yaşanan Video Yardımcı Hakem (VAR) kaynaklı tartışmalar TBMM gündemine taşındı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, VAR'ın aslında yok olduğunu savunarak, “Şampiyon belli ise lig burada bitsin. Hak, hukuk, adalet istiyoruz” dedi.

Özyürek TBMM'de yaptığı açıklamada futboldaki tartışmalar için şunları söyledi:

“Bu sezon Süper Lig’de oynanan maçlarda bariz hakem hataları yaşandı ama maalesef, bütün hataların Sivasspor aleyhine oluşması da kafalarda bir kuşku oluşturdu. ‘VAR' diye bir sistem var. Orta hakemin vermiş olduğu yanlış kararı VAR'a gitmeyerek tekrar aynı hatayı yapması VAR'ın yok olduğunu göstermektedir. Ligler bitmeden başka bir takımın şampiyon olduğunun tescil edilmesi ise apayrı bir yanlıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve MHK’nin buradaki duruşunu beğenmiyoruz. Bir maçta direkt kırmızı kart gören bir futbolcunun (Trabzonspor'lu Alexander Sörloth) 2 cezasının Tahkim Kurulu’nca bire indirilerek, acil bir şekilde Sivasspor maçına yetiştirilmesi ise kuşkuları daha da artırmıştır. Şampiyon belli ise lig burada bitsin. Hak, hukuk, adalet istiyoruz.”