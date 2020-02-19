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TBMM’de isyan ‘VAR’
Süper Lig

TBMM’de isyan ‘VAR’

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, futbolda yaşanan tartışmaları Meclis’te dile getirdi. VAR sisteminden kaynaklı hataları örneklerle anlattı.

19 Şubat 2020 12:42

Veli TOPRAK / ANKARA Türk futbolunda yaşanan Video Yardımcı Hakem (VAR) kaynaklı tartışmalar TBMM gündemine taşındı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, VAR'ın aslında yok olduğunu savunarak, “Şampiyon belli ise lig burada bitsin. Hak, hukuk, adalet istiyoruz” dedi.

Özyürek TBMM'de yaptığı açıklamada futboldaki tartışmalar için şunları söyledi:

“Bu sezon Süper Lig’de oynanan maçlarda bariz hakem hataları yaşandı ama maalesef, bütün hataların Sivasspor aleyhine oluşması da kafalarda bir kuşku oluşturdu. ‘VAR' diye bir sistem var. Orta hakemin vermiş olduğu yanlış kararı VAR'a gitmeyerek tekrar aynı hatayı yapması VAR'ın yok olduğunu göstermektedir. Ligler bitmeden başka bir takımın şampiyon olduğunun tescil edilmesi ise apayrı bir yanlıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve MHK’nin buradaki duruşunu beğenmiyoruz. Bir maçta direkt kırmızı kart gören bir futbolcunun (Trabzonspor'lu Alexander Sörloth) 2 cezasının Tahkim Kurulu’nca bire indirilerek, acil bir şekilde Sivasspor maçına yetiştirilmesi ise kuşkuları daha da artırmıştır. Şampiyon belli ise lig burada bitsin. Hak, hukuk, adalet istiyoruz.”

Son güncelleme 12:42 | 19 Şubat 2020
sivasspor TBMM VAR
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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