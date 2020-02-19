SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Hosseini, Sturridge, Nwakaeme açıklaması! Derbide yok…

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; savunma oyuncusu Majid Hosseini’nin Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği belirtilirken Daniel Sturridge ve Anthony Nwakaeme’nin durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Bordo mavili ekibin yıldızı Nwakaeme’nin durumunun ciddi olmadığı ve maça yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edilirken Sturridge’in oynayıp oynamayacağı ise maç saati belli olacak.

Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Detaylar https://t.co/FJ1HJ9HEwX pic.twitter.com/Gb0DvfyA4i — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 19, 2020

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama;

“Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcularımız Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolcularımızın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır.

Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1 – 3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi.