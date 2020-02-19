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SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Hosseini, Sturridge, Nwakaeme açıklaması! Derbide yok…
Trabzonspor

SON DAKİKA | Trabzonspor’dan Hosseini, Sturridge, Nwakaeme açıklaması! Derbide yok…

Son dakika gelişmesi... Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde sakat futbolcular Majid Hosseini, Daniel Sturridge ve Anthony Nwakaeme'nin son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

19 Şubat 2020 17:56

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; savunma oyuncusu Majid Hosseini’nin Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği belirtilirken Daniel Sturridge ve Anthony Nwakaeme’nin durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Bordo mavili ekibin yıldızı Nwakaeme’nin durumunun ciddi olmadığı ve maça yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edilirken Sturridge’in oynayıp oynamayacağı ise maç saati belli olacak.

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama;

“Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcularımız Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolcularımızın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır.

Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1 – 3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi.

Son güncelleme 19:00 | 19 Şubat 2020
beşiktaş Daniel Sturridge Majid Hosseini trabzonspor
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