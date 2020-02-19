SON DAKİKA Süper Lig ekibi Bülent Uygun ile anlaştı

Süper Lig’de geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor’u çalıştıran ve 26 Aralık 2019’da sarı-kırmızılı ekipten ayrılan teknik direktör Bülent Uygun’la anlaşma sağladı. Özdilek’in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman’la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor’un, son anda rotayı Uygun’a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor’da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor’da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan’ın dümenine geçti.

Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı. (DHA)