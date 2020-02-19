SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması
SON DAKİKA Süper Lig ekibi Bülent Uygun ile anlaştı
Denizlispor

SON DAKİKA Süper Lig ekibi Bülent Uygun ile anlaştı

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

19 Şubat 2020 10:36

Süper Lig’de geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor’u çalıştıran ve 26 Aralık 2019’da sarı-kırmızılı ekipten ayrılan teknik direktör Bülent Uygun’la anlaşma sağladı. Özdilek’in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman’la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor’un, son anda rotayı Uygun’a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor’da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor’da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan’ın dümenine geçti.

Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı. (DHA)

Son güncelleme 11:49 | 19 Şubat 2020
bülent uygun denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR