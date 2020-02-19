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Bebek bekleyen Mesut Özil, Olympiakos maçı kadrosunda yok
İngiltere Premier Lig

Bebek bekleyen Mesut Özil, Olympiakos maçı kadrosunda yok

Mesut Özil, eşi Amine Gülse'nin doğumu sebebiyle Arsenal'in Olympiakos maçı kadrosunda yer almadı.

SKOR DIŞ HABER 19 Şubat 2020 22:23

Arsenal'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bir süre önce evlendiği eşi Amine Gülse’nin (26), doğumu yaklaştığı için Avrupa Ligi’nde oynanacak Olympiakos deplasmanına gitmeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almayacağı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle, Mesut Özil‘in Yunanistan'a götürülmeyeceğini doğruladı.

Mesut Özil bir önceki teknik direktör Unai Emery ile sorunlar yaşamış ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Ancak Arteta’yla ilk 11’e geri dönen Özil’in performansında artış görülüyor. Eski Real Madrid oyuncusu, hafta sonu Newcastle United’a attığı golle Premier Lig’deki yaklaşık 10 aylık gol orucuna son vermişti.

Londra ekibinde Özil'le birlikte hasta olan Lucas Torreria, sakatlıkları devam eden Callum Chambers, Cedric Soares ve Kieran Tierney de Olimpiyakos maçında forma giyemeyecek.

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Amine Özil (@gulseamine)’in paylaştığı bir gönderi ()

16 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Arsenal 4-0 Newcastle United | Mesut Özil siftah yaptı! Arsenal, Premier League`in 26. haftasında konuğu Newcastle United`ı 4-0 mağlup ederken Londra ekibinin 3. golü Mesut Özil`den geldi. Mesut Özil bu sezon ilk golünü kaydetti. Opta`ya göre Mesut`un golü öncesinde Arsenal 35 pas yaptı. Arsenal`da her oyuncu en az bir kere topa dokundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:45 | 19 Şubat 2020
arsenal avrupa ligi Mesut Özil Mikel Arteta olimpiyakos
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