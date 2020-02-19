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Martin Braithwaite özel izinle Barcelona’da
İspanya La Liga

Martin Braithwaite özel izinle Barcelona’da

Luis Suarez'in ardından Ousmane Dembele'yi de sakatlıklar sebebiyle kaybeden Barcelona, Leganes'den Martin Braithwaite'i özel izinle transfer etmeye hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 19 Şubat 2020 20:42

Ousmane Dembele’nin baldır kasından olduğu ameliyat sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmasının ardından Barcelona kolları sıvadı. Katalan ekibi transfer döneminin kapanmasına karşın Leganes forveti Martin Braithwaite’i 18 milyon euro bonservis bedeliyle satın aldığını açıklamaya hazırlanıyor.

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle Uruguaylı yıldızı Luis Suarez’den de 4 ay mahrum kalacak Barcelona, Şubat ayında Dembele’den gelen kötü haberle sarsılmıştı. Ayrıca Katalan kulübü ara transfer döneminde genç forvetleri Abel Ruíz ve Carles Pérez’i takımdan göndermişti.

Son gelişmelerin ışığında bordo mavili kulüp, Martin Braithwaite’i 18 milyon euro değerindeki serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edecek. Leganes’in Danimarkalı santrforu Braithwaite’in ligde 6 golü bulunuyor.

La Liga kurallarına göre, takımlar oyuncularından birini sakatlık sebebiyle 5 ay ve üzeri sürelerde kaybederse transfer sezonu dışında bir oyuncu transfer etme hakkı elde ediyor. Transfer edilecek oyuncunun serbest olması veya İspanya’da oynaması şartı bulunuyor. Ayrıca bu özel izinle transfer edilen oyuncular yeni takımlarına katıldıkları dönemde UEFA organizasyonlarında mücadele edemiyor.

11 Şubat 2020 Barcelona resmen açıkladı: `6 ay yok` Barcelona, Fransız futbolcu Ousmane Dembele`nin ameliyat edildiğini ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:47 | 19 Şubat 2020
barcelona ispanya la liga Leganes luis suarez Martin Braithwaite Ousmane Dembele
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