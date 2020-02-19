Ersun Yanal’dan Samandıra’da özel görüşme

Takıma kendilerini toplamaları için bir gün izin veren Yanal, pazartesi günü herkesten önce Samandıra'ya geldi. Her maçta sonra olduğu gibi oynayan oyuncular salonda yenileme çalışmasında bulunurken, diğer oyuncular sahada antrenman yaptı.

Ersun Yanal her zaman olduğu gibi antrenmanda yine takımının başındaydı. Ankaragücü maçında forma giymeyen isimler sahada yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın gözetiminde çalışırken, Yanal salondaki futbolculara eşlik etti.

5 İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Ersun Yanal, antrenmanda 5 isimle özel görüşme yaptı. Performanslarıyla son haftalarda hedef tahtasına konan Altay Bayındır, Ozan Tufan Vedat Muriç'in yanı sıra Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım ile görüşme gerçekleştirdi.

Ozan'a kaptan olarak sorumluluklarını hatırlatan Yanal'ın, “Beşiktaş maçından sonra düşüş yaşadın. Her futbolcu böyle dönemden geçer. Takım kaptanı olarak sana çok güveniyorum” dediği öğrenildi. Vedat ve Altay'a da moral veren ve güvenini dile getiren Yanal'ın, “Sezon başı transferiniz için büyük çaba sarf ettim. Hakkınızda bir ton haber yapıldı, eleştiri okları üzerimizde. Ben size sonuna kadar güveniyorum” diye konuştuğu belirtildi.

Diğer oyunculara da antrenmanda moral veren tecrübeli teknik adamın, “Derbide birçoğunuzdan kariyer performansı bekliyorum. Derbiyi kazanamazsak ligin geri kalanı bizim için çıkmaza girer” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY’DAN MORAL ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, ilk antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. Oyunculara moral veren ikili, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü. Sohbette Hocaya güvenlerini ileten Koç ve Özsoy, dergiye olan inançlarını da vurguladılar.