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Eczacıbaşı VitrA’da Hande Baladın’dan kötü haber
Voleybol

Eczacıbaşı VitrA’da Hande Baladın’dan kötü haber

Filenin Sultanları'nın ve Eczacıbaşı Vitra'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine derhal başlandı.

19 Şubat 2020 00:37

Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz’u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren Hande Baladın ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın’ın sakatlığının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

22 yaşındaki yıldız oyuncu, Filenin Sultanları’nın da önemli isimleri arasında yer alıyor. Genç oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmadı.

Son güncelleme 00:37 | 19 Şubat 2020
eczacıbaşı vitra filenin sultanları Hande Baladin
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