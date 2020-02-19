Dev derbi için geri sayım! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 23. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi zirve yarışını da yakında ilgilendiriyor. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den naklen yayınlanacak.

HALİL UMUT MELER İLK KEZ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.