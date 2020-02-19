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Dev derbi için geri sayım! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig

Dev derbi için geri sayım! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı için günler kaldı ve maç heyecanla beklenirken nefesler tutuldu. Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada izlenecek. Formda olan ve yükseliş yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

19 Şubat 2020 12:37

Süper Lig 23. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi zirve yarışını da yakında ilgilendiriyor. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde konuk edecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den naklen yayınlanacak.

HALİL UMUT MELER İLK KEZ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Son güncelleme 12:38 | 19 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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21/02/2020 - 20:00
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