CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! Atalanta-Valencia ve Tottenham-Leipzig

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında Atalanta ile Valencia, İngiltere’de ise Tottenham ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’da başlayacak maçların canlı skor takibini bu sayfadan yapabilirsiniz.

İşte ilk 11’ler:

TOTTENHAM 0-0 RB LEIPZIG

TOTTENHAM: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas.

RB LEIPZIG: Gulacsi, Angelino, Sabitzer, Werner, Klostermann, Nkunku, Schick, Muikele, Halstenberg, Ampadu, Laimer.

ATALANTA 0-0 VALENCIA

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic.

VALENCIA: Domenech, Mangala, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Diakhaby, Gaya, Wass, Ferran Torres, Maxi Gomez.