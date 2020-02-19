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CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! Atalanta-Valencia ve Tottenham-Leipzig
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan! Atalanta-Valencia ve Tottenham-Leipzig

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, bu gece oynanacak iki karşılaşma ile devam ediyor. İtalyan ekibi Atalanta sahasında Valencia'yı ağırlarken Alman temsilcisi RB Leipzig deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geliyor.

19 Şubat 2020 22:07

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında Atalanta ile Valencia, İngiltere’de ise Tottenham ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’da başlayacak maçların canlı skor takibini bu sayfadan yapabilirsiniz.

İşte ilk 11’ler:

TOTTENHAM 0-0 RB LEIPZIG

TOTTENHAM: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas.

RB LEIPZIG: Gulacsi, Angelino, Sabitzer, Werner, Klostermann, Nkunku, Schick, Muikele, Halstenberg, Ampadu, Laimer.

ATALANTA 0-0 VALENCIA

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic.

VALENCIA: Domenech, Mangala, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Diakhaby, Gaya, Wass, Ferran Torres, Maxi Gomez.

Son güncelleme 22:10 | 19 Şubat 2020
şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
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