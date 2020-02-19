SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Merkez faiz kararını açıkladı!
CANLI İZLE | Fenerbahçe’de gözler Ali Koç’ta! Basın toplantısı saat 16.00’da…
Süper Lig

CANLI İZLE | Fenerbahçe’de gözler Ali Koç’ta! Basın toplantısı saat 16.00’da…

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek. Ali Koç'un açıklamaları SKOR'dan canlı olarak yayınlanacak...

19 Şubat 2020 15:20

Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından biri olarak görülen Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi gözler Ali Koç’a çevrildi… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz 10 Şubat’ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimize saygı olarak iptal ettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin 1 numaralı ismi, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı’nda 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı saat 16.00’da başlayacak. Ali Koç, hem Türk futbolunun gündemi hem de sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

Son güncelleme 15:20 | 19 Şubat 2020
ali koç basın toplantısı canlı canlı izle Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR