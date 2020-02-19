CANLI İZLE | Fenerbahçe’de gözler Ali Koç’ta! Basın toplantısı saat 16.00’da…

Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından biri olarak görülen Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi gözler Ali Koç’a çevrildi… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz 10 Şubat’ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimize saygı olarak iptal ettiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin 1 numaralı ismi, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı’nda 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı saat 16.00’da başlayacak. Ali Koç, hem Türk futbolunun gündemi hem de sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.