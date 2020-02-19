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Beşiktaş’tan yalan rapor başvurusu
Süper Lig

Beşiktaş’tan yalan rapor başvurusu

Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçındaki ‘kural hatası’ iddiasının ve VAR kayıtlarının peşini bırakmıyor.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 19 Şubat 2020 08:47

Siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının da açıklanmasını talep etmiş ancak bu, reddedilmişti. Bu konuda Tahkim'e başvurulacak. Göztepe maçındaki iddialar ile ilgili ise sıradışı bir durum söz konusu. Siyah-beyazlılar, raporuna “Göztepeli oyuncunun topa dokunduğu ve hâkim olduğu anda oyunu durdurdum” diye yazan Hüseyin Göçek'in yalan beyanda bulunduğu iddiasında. “Göçek'in düdüğü havadayken çaldığı açık şekilde görülüyor” ifadesiyle maçın hakemleri, VAR ve AVAR hakemlerinin Etik Kurulu'na sevki için TFF'ye başvuruldu. Maç tekrarının reddi konusunda da Tahkim'e başvuru yapılacak.

Öte yandan PFDK, bu konudaki açıklama ve yayınları nedeniyle Başkan Çebi'ye 75 bin, Beşiktaş'a da 100 bin TL para cezası verdi.

Yönetim, TFF'nin kurullarından istediğini alamazsa konuyu Avrupa'ya taşımayı düşünüyor. Göztepe maçının tekrar edilmemesi halinde Beşiktaş, FIFA ve UEFA'nın yetkili kurullarına pozisyonu ve alınan kararları anlatacak. Ayrıca CAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuruları da gündemde.

Son güncelleme 08:47 | 19 Şubat 2020
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