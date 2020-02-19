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Beşiktaş’ta Rebecho’ya 11 ihtimali göründü
Süper Lig

Beşiktaş’ta Rebecho’ya 11 ihtimali göründü

Süper Lig´in 23´üncü haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

19 Şubat 2020 14:57

Beraberliği çok fazla düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını hücum üzerine kurarken, rakibin kontrataklarına karşı da önlem almaya çalışıyor. Önde baskı yaparak Trabzon’un sahasından çıkartılmamasını isteyen tecrübeli teknik adamın, kontralara karşı alacağı tedbirler ise Atiba’yı yeniden Elneny ile beraber orta ikilide görevlendirmek ve her iki kanatta değişiklikler yapmak olacak.

REBECHO SOL BEKE, CANER ERKİN AÇIĞA

3 maç daha oynaması halinde zorunlu olarak 2.8 milyon Euro’ya satın alınacak olan ve bu yüzden, yönetim kararıyla oynatılmayan Rebecho’nun kulübü ile anlaşma aşamasına gelinmesi, Portekizli futbolcunun 11´e dönmesini sağlamış durumda. Sol kanadı ofansif olduğu kadar defansif anlamda da güçlü tutmak isteyen Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Rebecho’yu sol bekte, Caner’i de sol açıkta kullanmayı düşünüyor.

LENS BU KEZ KANATTA

Tecrübeli teknik adamın Trabzon maçına yönelik yapacağı bir diğer değişiklik ise sağ kanatta olacak. Cezası biten Gökhan Gönül’ü yeniden sağ beke koyacak olan Yalçın’ın, Lens’i bu kez sağ önde oynatması çok kuvvetli bir ihtimal. Defansın ortasında ise yine Vida-Ruiz ikilisi görev yapacak. Kadronun geri kalanında değişiklik yapmayı düşünmeyen Sergen Yalçın, hücum hattının 10 numarasını Boateng, santrforunu da Burak Yılmaz olarak belirlemiş durumda.

19 Şubat 2020 Beşiktaş`ta Ljajic hastalandı Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş`ta Adem Ljajic, serum ve antibiyotik tedavisi gördüğü için antrenmana çıkmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:57 | 19 Şubat 2020
beşiktaş Rebecho trabzonspor
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2 Istanbul Basaksehir
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