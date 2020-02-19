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Beşiktaş’ta Ljajic hastalandı
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Ljajic hastalandı

Trabzonspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Adem Ljajic, serum ve antibiyotik tedavisi gördüğü için antrenmana çıkmadı.

19 Şubat 2020 14:27

Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Trabzonspor´u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11:30´da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:27 | 19 Şubat 2020
beşiktaş ljajic trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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