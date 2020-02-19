Atalanta Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar liginde hedef üst tur!

Atalanta Valecia maçı için geri sayım başladı, bu akşam iki ekip kozlarını paylaşacak. Atalanta Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maça dair detaylar…

ATALANTA VALENCİA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi’nde Valencia’yı konuk edeceği maç TSİ 23.00’te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro