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Atalanta Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar liginde hedef üst tur!
Şampiyonlar Ligi

Atalanta Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar liginde hedef üst tur!

İtalyan temsilcisi Atalanta ile İspanyol Valencia Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak. Atalanta Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarlarca merakla araştırılıyor. Atalanta kendi sahasında Valencia'yı konuk edecek. Peki, Atalanta - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Şubat 2020 11:56

Atalanta Valecia maçı için geri sayım başladı, bu akşam iki ekip kozlarını paylaşacak. Atalanta Valencia maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maça dair detaylar…

ATALANTA VALENCİA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi’nde Valencia’yı konuk edeceği maç TSİ 23.00’te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gomez, Gameiro

Son güncelleme 11:56 | 19 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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