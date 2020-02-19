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Arsene Wenger’den radikal teklif: Ofsayt ve VAR…
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Arsene Wenger’den radikal teklif: Ofsayt ve VAR…

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralının biraz esnetilmesi gerektiğini söyledi. FIFA Küresel Futbol Gelişimi başkanı olan Arsene Wenger, ofsayt ve VAR ile ilgili radikal tekliflerde bulundu.

SKOR DIŞ HABER 19 Şubat 2020 14:54

FIFA’nın Küresel Futbol Gelişimi departmanının başında olan Arsenal’in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, ofsayt kuralının esnetilmesi gerektiğini söyledi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile birlikte birçok pozisyonun ofsayt nedeniyle kesildiğini belirten Arsene Wenger, bu nedenle gol sayısının düştüğünün altını çizdi.

Kural ile ilgili bir teklif sunan Arsene Wenger “Santimetrelerle ölçülen ofsayt nedeniyle hücum oyuncuları bazen burunlarıyla bile ofsayta düşebiliyor. Bu kuralın biraz esnetilmesi lazım… VAR nedeniyle milimetrik ofsayt kararları veriliyor. Artık burnuyla ya da parmağıyla ofsayta yakalanan hücum oyuncuları olmamalı. Bu değişmeli” dedi. Arsene Wenger, VAR konusunda da sıkıntılı olduklarını belirtirken “Yeterince VAR uzmanına sahip değiliz. Bu açığı hızlı bir şekilde kapatmalıyız. Bu nedenle tecrübeli eski hakemlerden ya da eski futbolculardan faydalanabiliriz” ifadelerini kullandı.

Arsenal’de 22 yıl görev yaptıktan sonra Mayıs 2018’de görevinden ayrılan Arsene Wenger, o günden bu yana takım çalıştırmadı. Wenger, 2019 yılının Kasım ayında FIFA Küresel Futbol Gelişimi bölümünde göreve başladı. Wenger bu görev ile FIFA'nın tüm dünyada yürüttüğü futbol aktivitelerinden sorumlu oldu.

Son güncelleme 14:55 | 19 Şubat 2020
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