SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suriye'ye 'saldırılara son verin' çağrısı!
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Klasman Dünya Şampiyonası için İzlanda’da
Diğer

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Klasman Dünya Şampiyonası için İzlanda’da

2'ncisi düzenlenecek Klasman Dünya Şampiyonası için Buz Hokeyi Kadın Milli Takımımız İzlanda'ya hareket etti.

19 Şubat 2020 19:35

İzlanda’nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2’nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda’ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda´nın bulunduğu B Grubu’nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, “Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze’de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda’da başarılar diliyorum” dedi.

Millilerin maç programı ise şöyle:

23 Şubat Pazar – 16.00

Ukrayna – Türkiye

24 Şubat  Pazartesi – 19.30

Avustralya – Türkiye

26 Şubat Çarşamba  – 23.00

İzlanda – Türkiye

27 Şubat Perşembe – 19.30

Türkiye – Yeni Zelanda

29 Şubat Cumartesi – 13.00

Türkiye – Hırvatistan

Son güncelleme 19:35 | 19 Şubat 2020
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı buz hokeyi Buz Hokeyi Klasman Dünya Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR