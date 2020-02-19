A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Klasman Dünya Şampiyonası için İzlanda’da

İzlanda’nın Akureryi şehrinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 2’nci Klasman Dünya Şampiyonası müsabakaları için İzlanda’ya hareket eden A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı; Avustralya, Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Yeni Zelanda´nın bulunduğu B Grubu’nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak tecrübenin önemine vurgu yaparak, “Sporcularımızın dünya şampiyonaları öncesinde maç tecrübesi kazanmaları çok önemli bu sebeple şampiyona öncesinde 2019-2020 Kadınlar Ligimizi tamamladık. Millilerimiz hazırlıklarını Gebze’de yaptıkları kampla tamamladı. Takımımıza İzlanda’da başarılar diliyorum” dedi.

Millilerin maç programı ise şöyle:

23 Şubat Pazar – 16.00

Ukrayna – Türkiye

24 Şubat Pazartesi – 19.30

Avustralya – Türkiye

26 Şubat Çarşamba – 23.00

İzlanda – Türkiye

27 Şubat Perşembe – 19.30

Türkiye – Yeni Zelanda

29 Şubat Cumartesi – 13.00

Türkiye – Hırvatistan