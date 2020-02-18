Wanda Nara’nın babasından olay sözler! ‘Şöhret ve para için kendini kaybetti’

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin menajerliğini de yürüyen eşi Wanda Nara’nın görüşmediği babası, kızı hakkında sert sözler söyledi. Arjantin radyo istasyonu Radio Mitre’ye konuşan Andres Nara, kızının artık kendisini kaybettiğini, Icardi ile de sadece para için evlendiğini söyledi.

Bir dönem Barcelona’da da forma giymiş olan Maxi Lopez ile olan evliliğini bitirerek, 6 ay sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara’nın bu tercihini para için yaptığını söyleyen Andres Nara “Wanda para ve şöhret için kendini kaybetti. Icardi ile para için mi evlendi? O her zaman paraya ilgi duymuştur ve bu ilgi aşklarını da etkilemiştir. Eğer Icardi futbolcu olmasaydı, Wanda yine de onunla evlenir miydi? Bu soruya evet yanıtı veremiyorum. Futbolculuk baştan çıkarıcı bir meslek… Ama şunu söylemeliyim ki Wanda güzel olmasa, sansasyonel bir hayat yaşamasa Icardi onu fark etmeyecekti” dedi.

Wanda Nara’nın kardeşi Zaira’dan öğrenecek çok şeyi olduğunu belirten Andres Nara “Zaira olan ilişkim, Wanda ile olandan tamamen farklı… Zaira’dan hiçbir zaman Wanda ile olan ilişkimi düzeltmesi için yardım istemedim. Bu duruma müdahale etmemesini söyledim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada 6 milyondan fazla takipçisi bulunan Wanda Nara, işi ya da ailesi ile ilgili fotoğraflardan çok iç çamaşırlı, bikinili paylaşımları ile dikkat çektiğini söyleyen Andres Nara “Onun ışıltılı yaşama olan ilgili bilinmeyen bir şey değil” yorumunu yaptı.