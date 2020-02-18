Tottenham’da Son Heung-min şoku! Kolunda kırık tespit edildi…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da sakatlık şoku yaşanıyor… Son dönemlerin forma ismi Son Heung-min’in sakatlığı sonrası kulüpten bilgilendirme yapıldı. Ligin 26.haftasında 3-2 kazanılan Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli futbolcunun sağ kolunda kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki golcünün iyileşme sürecinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

İngiliz kulübü daha önce sakatlanan ve 4 ay forma giyemeyeceği açıklanan Harry Kane’den sonra hücum hattında Son’dan da mahrum kalacak.

Bu sezon 32 maçta 16 gol kaydeden Son, Mourinho’nun gelişinin ardından dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.