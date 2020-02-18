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İngiltere Premier Lig

Tottenham’da Son Heung-min şoku! Kolunda kırık tespit edildi…

Sağ kolunda kırık tespit edilen Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min'in, sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER 18 Şubat 2020 16:25

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da sakatlık şoku yaşanıyor… Son dönemlerin forma ismi Son Heung-min’in sakatlığı sonrası kulüpten bilgilendirme yapıldı. Ligin 26.haftasında 3-2 kazanılan Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli futbolcunun sağ kolunda kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki golcünün iyileşme sürecinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

İngiliz kulübü daha önce sakatlanan ve 4 ay forma giyemeyeceği açıklanan Harry Kane’den sonra hücum hattında Son’dan da mahrum kalacak.

Bu sezon 32 maçta 16 gol kaydeden Son, Mourinho’nun gelişinin ardından dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Son güncelleme 16:34 | 18 Şubat 2020
kırık sakatlık Son Heung-Min Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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