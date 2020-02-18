SON DAKİKA | Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Mustafa Yücedağ, Hollanda’da geçirdiği kalp krizi sonrasında 54 yaşında hayatını kaybetti. Ajax altyapısında yetişen Mustafa Yücedağ, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe, De Graafschap ve Gaziantepspor formaları giymişti. Mustafa Yücedağ, Milli Takım formasını ise 9 kez terletmişti. Gaziantep’te 25 Nisan 1966 tarihinde doğan eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, bir dönem Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard’ın da yardımcılığını üstlenmişti.

Mustafa Yücedağ’ın ayrıldığı eşi ve çocukları Hollanda’da yaşıyor.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Mustafa Yücedağ’ın hayatını kaybetmesi sonrasında bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“A Milli Takımız ve Ümit Milli Takımımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9 kez A, 1 kez Ümit Milli Takım forması giyen Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep kulüplerinde futbol oynadı.

Merhum Mustafa Yücedağ’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu”

“BİZİM GENÇ TAKIMDA MUSTAFA VAR”

Futbol dünyası da Mustafa Yücedağ’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Yıl 1986. TRT muhabiri Ajax kampında. Bursaspor ile eşleşen Hollanda ekibinin hocası Cruyff'a soruyor: Türk futbolu ile ilgili ne biliyorsunuz? Yanıt: Bizim genç takımda Mustafa var. Onu biliyorum. O genç Mustafa (Yücedağ), genç yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. — MERT AYDIN (@mmertaydin) February 18, 2020

Mustafa Yücedağ deyince aklıma ilk gelen şey, 4 Ağustos 1990’da oynanan, ülkenin ilk özel tv (MAGİC BOX adıyla) canlı futbol maçıdır. G.S’de ilk sezonunda Yücedağ, 50 ve 60.dakikalarda attığı gollerle takımını F.B önünde dostluk maçında 2-0 galibiyete taşımıştı. Rahmetle… — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) February 18, 2020

Şok oldum yine.. Genç yaşta kalp krizi sonucu arkadaşım Mustafa Yücedağ'ı maalesef kaybettik.. Kardeşim mekanın cennet olsun.. Allah rahmet eylesin.. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, futbol camiasına sabırlar diliyorum.. pic.twitter.com/O94m5qpgU0 — Akın Sel (@aakinsel) February 18, 2020

1985-86, Ajax Genç Takımı. Aron Winter ile Mustafa Yücedağ yan yana. pic.twitter.com/Jc7ZInue2v — Eskiden Futbol (@EskidenFutbol) February 18, 2020