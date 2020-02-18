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SON DAKİKA | Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
Süper Lig

SON DAKİKA | Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş olan eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, hayata gözlerini yumdu.

18 Şubat 2020 12:40

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Mustafa Yücedağ, Hollanda’da geçirdiği kalp krizi sonrasında 54 yaşında hayatını kaybetti. Ajax altyapısında yetişen Mustafa Yücedağ, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe, De Graafschap ve Gaziantepspor formaları giymişti. Mustafa Yücedağ, Milli Takım formasını ise 9 kez terletmişti. Gaziantep’te 25 Nisan 1966 tarihinde doğan eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, bir dönem Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard’ın da yardımcılığını üstlenmişti.

Mustafa Yücedağ’ın ayrıldığı eşi ve çocukları Hollanda’da yaşıyor.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Mustafa Yücedağ’ın hayatını kaybetmesi sonrasında bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“A Milli Takımız ve Ümit Milli Takımımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9 kez A, 1 kez Ümit Milli Takım forması giyen Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep kulüplerinde futbol oynadı.

Merhum Mustafa Yücedağ’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu”

“BİZİM GENÇ TAKIMDA MUSTAFA VAR”

Futbol dünyası da Mustafa Yücedağ’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 12:56 | 18 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray mustafa yücedağ
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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