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Sergen Yalçın’dan uyanın mesajı!
Beşiktaş

Sergen Yalçın’dan uyanın mesajı!

Takımın ağabeyleri Burak, Caner ve Gökhan’ın liderlik özelliklerini öne çıkarmasını isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı bir motivasyon denedi

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 18 Şubat 2020 09:21

Medipol Başakşehir yenilgisiyle zirveye yaklaşma adına önemli bir fırsat kaçıran Beşiktaş'ta, teknik patron Sergen Yalçın'ın sözleri halen akıllarda… Maçın ardından, “Bazı oyuncular daha fazla sorumluluk almalı” diyen Sergen Yalçın'ın bu ifadeyle kimleri kastettiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların hocasının, takımın tecrübeli isimleri Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e açık bir mesaj yolladığı öğrenildi.

Beşiktaş altyapısından yetişip kaptanlık yapan Sergen Yalçın, kendi döneminde olduğu gibi takımın ağabeylerinin zor dönemlerde sorumluluk almasını istiyor. Buna vurgu yapan genç çalıştırıcı, özellikle ödeme ve yeni sözleşme sıkıntısı yaşayan isimlere ‘Uyanın' mesajı verdi. Sözleşmesi otomatikman uzayan Burak dışında Caner ve Gökhan'ın kontratları sezon sonu bitecek.

Son güncelleme 09:21 | 18 Şubat 2020
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