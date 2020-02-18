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Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım kimdir?
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Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım kimdir?

Sercan Yıldırım Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Galatasaray'ın formasını yıllarca giydi. 16 yaşındayken İngiliz devi Manchester United'tan aldığı teklifle uzun süre konuşulan Sercan Yıldırım Survivor 2020 kadrosuna dahil oldu. Peki Sercan yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

18 Şubat 2020 14:20

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İşte Sercan yıldırım hakkında tüm merak edilenler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da doğdu. Futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı.

Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda ‘en değerli oyuncu' seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United'ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU'nun ardından Monaco'nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.

Bir dönem Avrupa'dan birçok takımın teklifte bulduğu Sercan Yıldırım'ın transferi kulübü Bursaspor tarafında ret edildi. 5 Eylül 2011'de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı.

Sercan burada da olaylardan uzak duramadı ve Nisan 2013'te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013'te sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sivasspor izin vermedi” dedi.

Sercan Yıldırım son olarak 2019 yılı yaz transfer döneminde imza attığı Karagümrük takımında forma giydi.

Son güncelleme 14:20 | 18 Şubat 2020
Sercan Yıldırım Sercan yıldırım kimdir
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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