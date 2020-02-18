Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Devler Ligi’nde son 16 turu geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. Bu turda ilk maçlar; yarın, 19 Şubat Çarşamba, 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü…

18 Şubat Salı

23.00 Atletico Madrid – Liverpool (beIN Sports 2) 23.00 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain (beIN Sports 1)

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta – Valencia (beIN Sports 2) 23.00 Tottenham – Leipzig (beIN Sports 1)

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea – Bayern Münih 23.00 Napoli – Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon – Juventus 23.00 Real Madrid – Manchester City

CÜNEYT ÇAKIR’A GÖREV

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere’nin Tottenham ile Almanya’nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak. (DHA-İHA)