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Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Survivor Parviz hakkında merak edilenler…
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Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Survivor Parviz hakkında merak edilenler…

Survivor 2020 ünlüler kadrosu arasında Parviz Abdullayev de yer alıyor. Parviz Abdullayev, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. İşte Parviz Abdullayev hakkında merak edilenler...

18 Şubat 2020 15:43

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. 2011'den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir, nereli?

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan’da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011’den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü’nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif’i boksta eğitiyor.

Son güncelleme 15:43 | 18 Şubat 2020
Parviz Abdullayev Parviz Abdullayev kimdir Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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