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Milli futbolcu Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?
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Milli futbolcu Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında?

Milli futbolcu olan Aycan Yanaç, futboldaki başarıları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aycan Yanaç bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyor. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? İşte kariyeri...

18 Şubat 2020 14:13

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg’de doğdu. Survivor 2020’de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giydi. Peki Aycan Yanaç kimdir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.”

Son güncelleme 14:13 | 18 Şubat 2020
Aycan Yanaç Aycan Yanaç kimdir Survivor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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