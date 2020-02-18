MAÇ SONUCU ÖZET | Chelsea Manchester United: 0-2 (İngiltere Premier Lig)

İngiltere’de gecenin maçında kazanan Kırmızı Şeytanlar oldu… İstikrarsız bir sezon geçiren Manchester United deplasmandaki kritik maçta Chelsea’yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda rakibini baskı altına alan Chelsea aradığı golü bir türlü bulamadı. Devreyi müthiş bir oyun üstünlüğü ile tamamlayan taraf Chelsea olurken 45’te sahneyeçıkan Martial Manchester’ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Chelsea 55’te Kurt Zouma ile topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası ZOuma’nın faül yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Manchester United 66’da bu kez Harry Maguire’nin kafa golüyle farkı 2’ye çıkararak Stamford Bridge’i sessizliğe gömdü.

2-0’lık yenilgiye rağmen maçtan kopmayan Chelsea’de oyuna sonradan giren Olivier Giroud ceza sahasına gelen sert ortada müthiş bir gol attı. Ancak bir kez daha VAR devreye girdi ve Giroud’un ayağının önde olduğunu tespit ederek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve Leicester’ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat tepmiş oldu. Ligin ilk maçında da rakibini 4-0 yenen Kırmızı Şeytanlar 2 maçta 6 gol atıp 6 puan aldı.

Bu sonucun ardından Chelsea 41 puanla 4. sırada kaldı. Manchester United ise 38 puana yükselerek 7. basamağa geldi.

Chelsea galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken Manchester United 3 hafta sonra 3 puanı hatırladı.