Harry Gregg: Vicdan azabını yenemeyen kahraman

Manchester United’ın efsane kalecisi Harry Gregg, dün 87 yaşında hayatını kaybetti. Onun ölümü ile birlikte dünya İrlandalı kalecinin ne kadar büyük bir karaman olduğunu tekrar hatırladı.

‘Güvenilir eller’ olarak bilinen Gregg, en inanılmaz kurtarışını ise 23 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, ‘Münih Faciası’nda yapmıştı. Ancak Harry Gregg öldüğü güne kadar vicdan azabını geride bırakamayacaktı…

5 Şubat 1958’de yakıt ikmali için Münih’e inen uçak kötü hava koşulları nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Uçak Busby Babes olarak bilinen Manchester United’ın efsane kadrosunu da taşıyordu. Takım ülkesinde son iki yılın şampiyonuydu.

Kafası kanlar içinde uyanan Gregg, kendine gelir gelmez önce Vera Lukic adlı kadın ve 20 aylık kızı Vesna’yı kurtardı. Uçağın patlayacağı uyarılarına ve ‘Hemen uzaklaş’ çağrılarına aldırış etmedi. Tekrar içeri girerek baygın yatan takım arkadaşları Bobby Charlton ve Dennis Viollet’i dışarı taşıdı. Üçüncü kere uçağın içine girdiğinde ise kolu kopma noktasına gelen ve çok kan kaybeden Jackie Blanchflower’i kurtardı, kravatıyla turnike yaparak hayatta kalmasını sağladı. (Kurtardığı Bobby Charlton İngiltere’nin ünlü futbolcularından biri haline geldi ve şövalye ilan edildi.)

Ancak takım arkadaşları, Busby Babes yıldızları; Geoff Bent, Duncan Edwards, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor ve Liam Whelan hayatlarını kaybetti.

Harry Gregg asla bir daha eskisi gibi olamayacaktı. Arkadaşları yaşamını kaybetmişken hayatta kalmış olmanın suçluluğunu üzerinden hiç atamadı. Blanchflower’ı taşırken ölü olarak yattığını gördüğü oda arkadaşı Roger Byrne’ın gözlerini kapatmayı başaramamış olmasını kabullenemedi. O acı her zaman gözlerinde duruyordu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yüzlerine bakamadığını söylüyordu: “Yıllar boyunca bununla ilgili sıkıntı yaşadım. Adına kurtulanın vicdan azabı diyorlar. Takım arkadaşlarımın aileleriyle yüzleşmekte çok büyük sıkıntı çektim. Neden onlar, neden ben değil?”

1998 yılında, korkunç kazadan 40 yıl sonra (Roger öldüğünde hamile olan eş) Joy Bryne onun yanına geldi.

“Harry Gregg neden kendine 40 yıldır işkence ediyorsun?”

Bu sözler onu biraz iyi hissettirdi ama yaşadığı travmanın ağırlığı son nefesini verene kadar onu takip edecekti.

Düne kadar.

Güle güle büyük kahraman.

Umarız artık huzur bulursun.

“I remember the baby and I know when I found Bob” Harry Gregg speaking in 2018 about the Munich air disaster. He has died at the age of 87. pic.twitter.com/7X3h2rvvRk

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 17, 2020