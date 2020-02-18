Galatasaray kriz dinlemiyor! Benzer senaryo…

Son 6 maçını kazanarak Süper Lig'de büyük bir çıkışa geçen ve şampiyonluk için iddialı konuma gelen Galatasaray'da camia ve teknik ekibin tecrübesi, kriz yönetimini becermesi, saha sonuçlarına yansıyor. Galatasaray, 22 hafta sonunda 1 maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, ligin ilk devresi bittiğinde 7. sıradayken lider Sivasspor ile arasındaki puan farkı 10'du. Bu sezon stoper sıkıntısı yaşamasına rağmen yükselişe geçen sarı-kırmızılıların; 2017-2018 sezonunda orta saha, 2018-2019'da da forvet eksiği vardı. Galatasaray, geçen sezon şampiyon olurken, zaferini ilan ettiği sondan bir önceki maça kadar 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti. Galatasaray, 2017-2018 sezonunun son 12 haftasında da sadece 1 maç kaybetti. Ara dönem takviyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Fatih Terim'in deneyimi ve stres yönetimi, art arda iki şampiyonluğu getirmişti.

MOTİVASYON DIŞARIDA

Galatasaray’ın motivasyon kaynaklarından biri de saha dışı unsurlar oldu. Kayseri maçı sonrası kendilerine karşı “Organize ama amatör bir kötülük” olduğunu belirten Terim, Ali Koç ile TFF ve MHK yetkililerinin Zorlu Center'da yaptığı görüşme sonrası “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” Tweet'ini atmıştı.