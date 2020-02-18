France Football: Barcelona, Mustafa Kapı ile ilgileniyor

Galatasaray’da kadro dışı kalan Mustafa Kapı için France Football’dan bir iddia geldi! 17 yaşındaki oyuncuyla İspanyol devi Barcelona’nın ilgilendiği yazıldı. Sarı-kırmızılı takımın sözleşme teklifini kabul etmeyen ve gelişimini Avrupa’da sürdürmek isteyen Mustafa için çalışmalar yürüten Barcelona’nın Galatasaray’a sadece yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fransız yayın organı, Mustafa’nın kariyerinden bilgiler verdiği haberde Galatasaray ile anlaşamadığı ve bu durumun Avrupa’nın devlerinin dikkatini çektiğini yazdı.

Ayrıca haberde, 17 yaşındaki oyuncunun 8 ile 10 numarada oynadığı, oyuncunun stilinin de Barcelona’ya uyduğu ifade edildi.

Galatasaray, Mustafa Kapı’yı kadro dışı bıraktığını şu açıklamayla duyurmuştu;

“Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.”

GALATASARAY’DA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.