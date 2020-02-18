Fırtına öncesi sessizlik

Hem ezeli rakibine yetişmek hem de zirveden kopmama maçı bu derbi Fenerbahçe için. Takım savunması, fizik kalite, moral motivasyon. Yanal nasıl çare bulacak?

Her derbi maçın canı farklıdır. Bu maçlardan birine çıkacak ev sahibi… Altıncı sırada, 38 puan ile… Hem ezeli rakibine yetişmek hem de zirveden kopmama maçı bu derbi Fenerbahçe için. Son yıllardaki derbilerde ibreyi kendilerine döndürerek maça çıkmak ister ev sahipleri; bu, bir avantaj. Peki diğer unsurlar ne olabilir Sarı Kanarya için?

Gustavo yok, Emre sakat. Orta alan üstünlüğü ne olacak?

Ligde oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yediler. Takım savunması?

Son 3 maç sadece 1 puan. Fiziki kalite vasatın altına düştü. Neden?

Deplasmanda üst üste alınan iki yenilgi, takımın moral motivasyonunu negatife çevirmiş. Teknik direktör nasıl çare bulacak?

Her derbi tabii ki çok önemlidir. Ama bu maçın öncesinin başlığı (olumlu ve olumsuz) her halükârda ‘Fırtına Öncesi Sessizlik'tir.

GALATASARAY VE KADIKÖY

Kadıköy’de yıllardır kazanamamak. Rakip Fenerbahçe, galibiyete şartlanmış sahaya çıkacak. ‘İyi giderken Kadıköy'de istediğini alamazsa depresyona girer mi' sorusunun ön plana çıkacağı bir derbinin öncesi. Terim'in 4-2-3- 1'inde pres ön planda. Feghouli, Emre, Onyekuru anahtar oyuncular. Adem-Falcao fark etmez. Önemli olan orta saha üretimi ve kanatların yaptığı katkı. Malatya karşısında iyi olmayan futbola rağmen kazanmayı başarmak, Kadıköy öncesi büyük moral. Bu, çok önemli bir husus derbi öncesi.

SABIR BEŞİKTAŞ SABIR!

Sezona başlarken transferler yaptı Beşiktaş. Abdullah Avcı iddialı yeni sistemi ile başladı. Burada olayı ikiye ayıracağım: Önce çöküş, sonra çıkış. Yönetimin değişmesi ve Erzurum skandalı ile hocaya veda. Bundan sonra takımın başına Mourinho gelse zaten Beşiktaş düzelmezdi. Türkiye'de bu işi çok iyi bilen Sergen Yalçın bile kurtaramazdı. Bakınız, bu yazı istatistik üzerine kurulu değil. Sadece bir makale. Takımı ve ihtiyaçlarını, eksiklerini bilmeden oluşturamasınız. Bu işi çok iyi bildiklerini iddia eden, danışman kisvesi altındaki şahsiyetler Beşiktaş'a zarar verir. Yalçın ve Lucescu ile yola devam edilecekse “Önce sabır” diyecek yönetim, camiaya.

TRABZON’DAN DEV ADIM

Hüseyin Çimşir-Ünal Karaman değişikliği şu an için etkilememiş gibi Trabzonspor'u. Seri devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da Beşiktaş'a karşı mücadele edecekler. Mikel'in eksikliği hissedilecek. Takım formda, Sörloth durdurulamıyor. Ama bu oyunda zirve demek, stres demek. Mesele bunun üstesinden gelebilmekte gizli. Büyük maçlar ya liderlik koltuğunu sağlamlaştırır ya da sizi kan-ter içinde bırakır. Çok bilinmeyenli denklem gibi bir maç bekliyor bizi, sanki.

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