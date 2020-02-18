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Fenerbahçe’de VAR isyanı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de VAR isyanı!

Fenerbahçe, 8 maçta aleyhlerine fahiş hatalar yapıldığını düşünüyor. Fenerbahçe yönetimi, maçları en ince detayına kadar inceleyip hata analizi yaptırıyor.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 18 Şubat 2020 09:07

Fenerbahçe’de hakem isyanı tavan yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, özellikle VAR yönetiminin aleyhlerine çalıştığını düşünüyor ve bu yönde bir çalışma yapıyor. Maçlardaki hataları analiz ettiren yönetim, bu konuda bir sunum yapmayı düşünüyor. Kulüpteki genel kanı ise MHK'ya güvenin kalmadığı yönünde…

Yöneticiler, VAR'ın rakiplerine farklı kendilerine farklı uygulamalarda bulunduğu konusunda görüş birliğine varmış durumda. Bu konuda duyulan rahatsızlığı daha önce TFF yönetimine ve MHK ekibine ileten Fenerbahçe, bir değişim olmamanın da sıkıntısını yaşıyor. Sarı-lacivertli kulübe göre hakem ve VAR kararlarının aleyhlerine işlediği maçlarda en az 13 puan kaybedildi.

İşte Fenerbahçe'nin tepkisini çeken tartışmalı maçlardan bazıları…

3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1: Top ceza sahasında elleri açık durumdaki Pereira'nın eline çarptı. Karar ‘devam' oldu.

4. hafta Alanyaspor-Fenerbahçe 3-1: 45+2'de yenilen golde taçın el değiştirmesi gerekiyordu. Bu maça dair yapılan iki kural hatası başvurusu da kabul edilmedi.

7. hafta Fenerbahçe-Antalyaspor 0-1: Isla'nın ortasında Diego'nun eline çarpan topa penaltı verilmedi.

10. hafta Kayserispor-Fenerbahçe 1-0: İki Kayserili oyuncu Muriqi'i makasa aldı, hakem oyunu devam ettirdi; VAR da uyarmadı. Kayseri'nin Umut'la bulduğu golden önce orta sahada Muriqi'e faul yapıldı. Muriqi'in kafa vuruşunda top Levent'in kolundan döndü. VAR penaltı uyarısı yapmadı.

12. hafta Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0: Emre'nin kullandığı penaltıyı, çizgiyi vuruştan önce terk eden Farnolle kullandı. Göztepe maçında Altay'ın kurtardığı penaltıda olduğu gibi atış tekrarlanmalıydı. VAR müdahale etmedi.

20. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1: Son anlarda Muriqi'in attığı gol, kaleciye faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem oyunu başlatınca pozisyona VAR müdahale edemedi.

21. hafta Fenerbahçe-Alanyaspor 1-1: 90. dakikada top, Mustafa Pektemek'in koluna geldi. Pozisyona penaltı kararı vermeyen hakemi, VAR da uyarmadı.

22. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe 2-1: Ankaragücü'nin ilk golü öncesinde Sedat topu eliyle düzeltti. Ancak VAR'dan hakeme yeniden inceleme uyarısı gitmedi.

Son güncelleme 11:02 | 18 Şubat 2020
ali koç Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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