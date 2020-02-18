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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı
Süper Lig

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı

Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları 160 TL ile 950 TL arasında belirlendi.

SKOR 18 Şubat 2020 17:20

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için ev sahibi takım bilet fiyatlarını açıkladı. Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin en ucuz bileti 160 TL, en pahalı bileti ise 950 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe öğrenci tribünü için bilet fiyatını 80 TL olarak açıklarken, Kadıköy’de takımlarını stattan desteklemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar ise bilete 200 TL karşılığında sahip olabilecek.

Önceliklik satışlar sonrasında genel satışa 21 Şubat’ta çıkacak olan biletler için tribün ve fiyatlar şöyle;

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00TL

Son güncelleme 17:20 | 18 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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