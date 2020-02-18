FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları sabırsızlıkla derbi gününü bekliyor. Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada izlenecek. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maç 23 Şubat Pazar günü oynanacak. İki ezeli rakip arasında oynanacak dev maç saat 19:00'da başlayacak. Derbi beIN Sports HD 1 ekranından yayınlanacak.