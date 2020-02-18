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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig

FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük derbilerinden biri sayılan Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 23. haftada Kadıköy’de oynanacak derbi zirve yarışını da yakında ilgilendiriyor. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı taraftarı önünde konuk edecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Şubat 2020 13:27

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları sabırsızlıkla derbi gününü bekliyor. Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada izlenecek. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saati ve kanalı…

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maç 23 Şubat Pazar günü oynanacak. İki ezeli rakip arasında oynanacak dev maç saat 19:00'da başlayacak. Derbi beIN Sports HD 1 ekranından yayınlanacak.

Son güncelleme 13:27 | 18 Şubat 2020
derbi fb Fenerbahçe galatasaray gs süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
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