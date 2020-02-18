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Erdal Torunoğulları: Lucescu hakkında karar almadık
Süper Lig

Erdal Torunoğulları: Lucescu hakkında karar almadık

Beşiktaş'ta futbolda yapılanmadan sorumlu Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu hakkında açıklama yaparak henüz bir karar vermediklerini belirtti.

18 Şubat 2020 16:59

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi yönetiminin futbol aklı olarak takımda görevlendirmek istediği ve Sergen Yalçın’ın “Başımın üstünde yeri var. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım” dediği Mircea Lucescu için vazgeçildiğine dair haberler üzerine siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.  Beşiktaş’ta futbol yapılanma sorumlusu olarak görev yapan yönetici Erdal Torunoğulları, NTV’ye yaptığı açıklamada Lucescu ile ilgili henüz bir karar almadıklarını belirtti.

Rumen teknik adama saygı duyduğunu vurgulayan Torunoğlulları,”Mircea Lucescu’yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş’ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş’ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünü üstlenen 74 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, 1 yıl önce görevinden ayrılmıştı.

Son güncelleme 16:59 | 18 Şubat 2020
beşiktaş Erdal Torunoğulları Mircea Lucescu süper lig
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