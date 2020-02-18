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Eczacıbaşı VitrA’dan geri dönüş!
Voleybol

Eczacıbaşı VitrA’dan geri dönüş!

Eczacıbaşı VitrA, Budowlani Lodz karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı bildi!

18 Şubat 2020 19:41

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, daha önceki müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tudor Pop, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza, Simge (L), Lauren, Yasemin, Seniye Merve (L), Gamze, Natalia, Loyd, Melis, Ergül, Saliha, Newcombe

Budowlani Lodz: Stenzel, Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Maciagowski, Babicz, Baldyga, Lewandowska, Garstka, Baczynska

Setler: 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7)

Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)

Son güncelleme 19:41 | 18 Şubat 2020
Budowlani Lodz CEV Şampiyonlar Ligi eczacıbaşı vitra
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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