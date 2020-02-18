Büyük şok! Minderde sorun var

SÖZCÜ SPOR / Avrupa Güreş Şampiyonası'na bu yıl İtalya'nın başkenti Roma ev sahipliği yaptığı. Bir anlamda olimpiyata hazırlık turnuvası niteliği taşıyan organizasyonda Türkiye, 30 sıkletin 9'unda kürsüye çıktı. Ay-Yıldızlı sporcular; grekoromen, serbest ve kadınlarda 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. 1 şampiyonluk, son 9 yılın en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

Tek altın, son gün serbest 92 kiloda Süleyman Karadeniz'den geldi.

RIZA KAYAALP ŞOKU

Sakatlık sonrası rehabilitasyonu devam eden Taha Akgül (Serbest 125) ile birlikte en büyük altın madalya umudumuz olan, 10. kez kıtanın zirvesine çıkmayı hedefleyen Rıza Kayaalp'in (Grekoromen 130) çeyrek finalde elenmesi; en büyük hayal kırıklığı oldu. Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş güreşçilerimiz de altın alamadı. Türk sporunun en başarılı olimpik branşındaki bu performans, Tokyo 2020 öncesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.