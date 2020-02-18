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Büyük şok! Minderde sorun var
Güreş

Büyük şok! Minderde sorun var

Ay-Yıldızlı güreşçiler, 30 sıkletin 9’unda kürsüye çıkarken sadece 1 kez İstiklal Marşı’nı dinletti. Bu performans, Tokyo 2020 öncesinde akıllarda soru işaretleri bıraktı.

18 Şubat 2020 08:50

SÖZCÜ SPOR / Avrupa Güreş Şampiyonası'na bu yıl İtalya'nın başkenti Roma ev sahipliği yaptığı. Bir anlamda olimpiyata hazırlık turnuvası niteliği taşıyan organizasyonda Türkiye, 30 sıkletin 9'unda kürsüye çıktı. Ay-Yıldızlı sporcular; grekoromen, serbest ve kadınlarda 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. 1 şampiyonluk, son 9 yılın en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

Tek altın, son gün serbest 92 kiloda Süleyman Karadeniz'den geldi.

RIZA KAYAALP ŞOKU

Sakatlık sonrası rehabilitasyonu devam eden Taha Akgül (Serbest 125) ile birlikte en büyük altın madalya umudumuz olan, 10. kez kıtanın zirvesine çıkmayı hedefleyen Rıza Kayaalp'in (Grekoromen 130) çeyrek finalde elenmesi; en büyük hayal kırıklığı oldu. Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş güreşçilerimiz de altın alamadı. Türk sporunun en başarılı olimpik branşındaki bu performans, Tokyo 2020 öncesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Son güncelleme 11:02 | 18 Şubat 2020
Avrupa Güreş Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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