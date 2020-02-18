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Borussia Dortmund Paris Saint Germain (PSG) maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Paris Saint Germain (PSG) maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. İki güçlü ekibin son 16 turu ilk maçından nasıl bir sonuç çıkacağı şimdiden merak ediliyor. Peki Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

18 Şubat 2020 19:03

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanı sürüyor. Gecenin diğer önemli karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain’i (PSG) konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak final yolunda iyi bir sonuç almak isteyen iki ekibin zorlu mücadelesinden tüm detaylar sayfamızda.

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile PSG karşılaşıyor. Saat 23.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. (Karşılaşmayı şifresiz izlemek için üyelik gerekmektedir.)

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇ ANALİZİ

-Daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain’in o sezon oynadığı iki karşılaşmada da berabere tamamlandı.

-Şampiyonlar Ligi’nde Fransız rakiplerini konuk ettiği altı maçta en az ikişer kez gol sevinci yaşayan Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında grup aşamasının en az gol atan takımıydı.

-Borussia Dortmund, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece bir kez geçebildi. O sezon çeyrek finalde Monaco’ya elenen Alman ekibini, şu an PSG’nin başında olan Tomas Tuchel çalıştırıyordu.

-Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son altı iç saha maçının dördünü kaybeden Borussia Dortmund, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

-Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 22 golü akan oyunda kaydeden Borussia Dortmund, turnuvada yoluna devam eden takımlar arasında en uzun serinin sahibi.

18 Şubat 2020 Atletico Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi`nde dev maç! Şampiyonlar Ligi`nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında İngiliz devi Liverpool`u konuk ediyor. Son 16 turu ilk maçında karşılaşacak iki güçlü takımın zorlu mücadelesi saat 23.00`da başlayacak. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:03 | 18 Şubat 2020
Borussia Dortmund Paris Saint Germain psg UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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