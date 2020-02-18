Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı canlı yayın | Dortmund PSG canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Paris Saint Germain canlı! Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Atletico Madrid, Liverpool’u konuk ederken Borussia Dortmund da Paris Saint-Germain’i ağırlıyor. Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Borussia Dortmund’da gözler gol makinesi Erling Haaland’a çevrilmiş durumda. Devler Ligi’nde ilk devrede Salzburg formasıyla grup aşamasında inanılmaz bir performansla 8 gol atan ve Borussia Dortmund’a transfer olan 2000 doğumlu golcü oyuncu Almanya Bundesliga’da da henüz 5 maçta 8 gole ulaşmış durumda. PSG’de ise hücum hattında Neymar Jr, Angel Di Maria ve Kylian Mbappe’nin performansı merak ediliyor.

BORUSSIA DORTMUND PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Signal Iduna Park

SAAT: 23.00

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

TEKNİK DİREKTÖR: Lucien Favre

PARIS SAINT GERMAIN: Navas, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Gueye, Veratti, Mbappe, Di Maria, Neymar, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

Daha önce sadece 2010-2011 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain’in o sezon oynadığı iki karşılaşma da berabere tamamlandı (Almanya’da 1-1 ve Fransa’da 0-0). Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında sekiz golle grup aşamasının en az gol atan takımıydı.

Tuchel, Dortmund’a karşı

Borussia Dortmund, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece 2016-2017’de geçebildi. O sezon çeyrek finalde Monaco’ya elenen Alman ekibini, şu an PSG’nin başında olan Thomas Tuchel çalıştırıyordu. Tuchel bu zorlu eşleşmede eski takımına karşı sahaya çıkıyor.