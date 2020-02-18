Atletico Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi? A.Madrid Liverpool canlı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Atletico Madrid sahasında Liverpool’u konuk ediyor. Hekem Szymon Marciniak’ın yöneteceği zorlu mücadele saat 23.00’da başlayacak. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izlenbilecek mi? Maç hangi kanalda? İşte Atletico Madrid Liverpool maçından bilgiler…

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA MI?

Atletico Madrid ile Liverpool arasındaki zorlu mücadele saat 23.00’da beIN Sports HD2 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz canlı izlemek için üye olmak gerekmektedir.

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL CANLI İZLE (Üyelik gerektirmektedir)

İLK 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino