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Atletico Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi? A.Madrid Liverpool canlı!
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi? A.Madrid Liverpool canlı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu Atletico Madrid Liverpool maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverler maçın şifresiz canlı izlenip izlenmiyeceğini araştırıyor. Teknik direktörler Diego Simeone ile Jügen Klopp arasında da taktik savaşının yaşanacağı Atletico Madrid Liverpool maçını canlı izleme linkini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

18 Şubat 2020 23:08

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Atletico Madrid sahasında Liverpool’u konuk ediyor. Hekem Szymon Marciniak’ın yöneteceği zorlu mücadele saat 23.00’da başlayacak. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izlenbilecek mi? Maç hangi kanalda? İşte Atletico Madrid Liverpool maçından bilgiler…

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA MI?

Atletico Madrid ile Liverpool arasındaki zorlu mücadele saat 23.00’da beIN Sports HD2 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz canlı izlemek için üye olmak gerekmektedir.

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL CANLI İZLE (Üyelik gerektirmektedir)

İLK 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Son güncelleme 23:13 | 18 Şubat 2020
Atletico Madrid canlı liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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21/02/2020 - 20:00
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