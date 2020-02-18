Atletico Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madril ile Liverpool bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Atletico Madrid Liverpool maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağı şimdidden araştırılıyor. İşte Atletico Madrid Liverpool maçından bilgiler.

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Atletico Madrid sahasında Liverpool’u konuk edecek. Saat 23.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek için üyelik gerekmektedir.

UEFA, İSTANBUL’DA OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN TOPUNU TANITTI

UEFA, İstanbul’da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı. UEFA, 2020 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak topu tanıttı. 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalin resmi maç topunda İstanbul temaları göze çarpıyor.

Topun tasarımın merkezinde Doğu ve Batı’yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor. UEFA’nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç’te çekilmiş görselleri bulunuyor.