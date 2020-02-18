SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Başsavcılıktan Osman Kavala'ya gözaltı kararı!
CANLI YAYIN | Atletico Madrid Liverpool
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN | Atletico Madrid Liverpool

Atletico MadridLiverpool maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu başlıyor. Atletico Madrid Liverpool maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu...

18 Şubat 2020 22:24

Şampiyonlar Ligi heyecanı 2 aylık aranın ardından devam ediyor… Son 16 turu heyecan Atletico Madrid-Liverpool maçıyla başlıyor. Kupanın son sahibi Liverpool, Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Metropolitano Stadı’na bu kez çeyrek final yolunda avantajlı skoru bulmak için çıkıyor. Mücadeleyi Polonya’dan Szymon Marciniak yönetiyor.

Premier Lig’de yenilgisiz lider Liverpool oynadığı 26 maçın 25’ini kazandı. Müthiş forma sahip olan Klopp’un öğrencileri, bu sezon La Liga’da hedeften uzak kalan Diego Simeone’nin Atletico Madrid karşısında… İki takım rövanş için 11 Mart Çarşamba günü Anfiled’da karşılaşacak.

KADROLAR

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

İki takım daha önce 2008-2009 sezonunda gruplarda karşılaşırken her iki maç da 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Son güncelleme 22:24 | 18 Şubat 2020
Atletico Madrid liverpool şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
21/02/2020 - 20:00
-
Alanyaspor
Kayserispor
22/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR