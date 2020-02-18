CANLI YAYIN | Atletico Madrid Liverpool

Şampiyonlar Ligi heyecanı 2 aylık aranın ardından devam ediyor… Son 16 turu heyecan Atletico Madrid-Liverpool maçıyla başlıyor. Kupanın son sahibi Liverpool, Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Metropolitano Stadı’na bu kez çeyrek final yolunda avantajlı skoru bulmak için çıkıyor. Mücadeleyi Polonya’dan Szymon Marciniak yönetiyor.

Premier Lig’de yenilgisiz lider Liverpool oynadığı 26 maçın 25’ini kazandı. Müthiş forma sahip olan Klopp’un öğrencileri, bu sezon La Liga’da hedeften uzak kalan Diego Simeone’nin Atletico Madrid karşısında… İki takım rövanş için 11 Mart Çarşamba günü Anfiled’da karşılaşacak.

KADROLAR

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

İki takım daha önce 2008-2009 sezonunda gruplarda karşılaşırken her iki maç da 1-1’lik beraberlikle sona erdi.