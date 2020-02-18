Altay’da şok ayrılık!

TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay’da alınan kötü sonuçların ardından Sportif Direktör Özden Töraydın istifa etti. Özden Töraydın’ın sportif başarısızlık nedeniyle son dönemde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile karşı karşıya geldiği öğrenildi. Ekmekçioğlu’nun 2014-15’te Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Atillaspor’da başkanlık yaptığı dönemden bu yana omuz omuza çalışan ikili, Altay’ı önce 2. Lig’e daha sonra 1. Lig’e taşıdı. Bu süreçte kulübün transfer yasağını pek çok kez kaldıran Özgür Ekmekçioğlu, bu sezon da 25 milyon TL’lik bütçe ile şampiyonluk hedefi koydu.

Altay’da son 4 sezonda yapılan transferlerden, teknik adam seçimlerine kadar pek çok konuda Özden Töraydın, başrolü oynadı. İzmir ekibinin bu sezon istikrarsız sonuçlar alması ve hedeften uzaklaşması nedeniyle Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun rahatsızlık duyduğu ve Özden Töraydın’la sık sık toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi. İkili arasında gerçekleşen toplantıların son dönemde gergin geçtiği ancak Ekmekçioğlu ve Töraydın arasında kırgınlık yaşanmadığı ifade edildi. Ekmekçioğlu’nun hatalı transferler yapması nedeniyle Töraydın’a tepki gösterdiği iddia edilirken, son toplantı sonrası Özden Töraydın, kulüpteki görevinden ayrılmayı tercih etti.

ALİ TANDOĞAN SALLANTIDA

Altay’da teknik direktör Ali Tandoğan’ın da görevine son verilebileceği iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun gün içinde genç teknik adamla bir görüşme yapıp son kararını açıklayacağı öğrenildi. Ali Tandoğan, sezon ortasında Balıkesirspor’dan ayrılarak Sait Karafırtınalar’ın yerine göreve getirilmişti.

MURAT ULUÇ’A GÜVENOYU

Altay’da Özden Töraydın’ın yerine sportif direktörlük görevine Murat Uluç’un getirilmesi olumlu bir hamle olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcu olarak 3. Lig ve 2. Lig’de iki kupa kaldırdıktan sonra jübile yapan ve geçen sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç’un sportif direktör olması taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.