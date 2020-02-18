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Altay’da Ali Tandoğan dönemi bitti!
TFF 1.Lig

Altay’da Ali Tandoğan dönemi bitti!

Altay, takımın başında 8 maça çıkıp 14 puan toplayan teknik direktör Ali Tandoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

18 Şubat 2020 17:47

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Ali Tandoğan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak görevlerini sonlandırmıştır. Tandoğan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

15. haftada Sait Karafırtınalar’ın yerine göreve gelen Tandoğan, takımla beraber 8 maça çıkmış ve bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Tandoğan’ın ayrılığında son haftalarda gösterilen etkisiz futbol sonucu taraftarların gösterdiği tepkiler etkili oldu.

Ayrıca, Tandoğan’dan 1 gün önce Sportif Direktör Özden Töraydın ile de yollar ayrılmış, yerine eski futbolcu ve antrenör olan Murat Uluç göreve getirilmişti.

Son güncelleme 17:47 | 18 Şubat 2020
Ali Tandoğan altay tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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