Yönetim ve hocaya alkış

Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı, liderlik koltuğuna oturdu. Zirve mücadelesinde yaşananları sıralamak istiyorum:

1- Başkan ve yönetim başarılı olan kadroyu şampiyonluk yolunda eksik bulup Ndiaye, Guilherme, Da Costa gibi hamleler ile daha güçlü bir yapı oluşturdu. Şampiyonluğa oynamak için olmazsa olmaz olan kaliteli kadro derinliği, yapılan transferlerle ortaya çıkmış oldu.

2- Sezon başında yapılan kadro mühendisliğinin en değerli ismi tartışmasız Sörloth. Norveçli golcünün ortaya koyduğu başarılı performans şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlıyor. Trabzonspor Şota ve Hami'den sonra marka bir forvet sahibi oldu.

3- Hüseyin Hoca yapmış olduğu başarılı oyuncu değişiklikleri ile hem maçı kontrol etmeyi hem de galibiyeti korumasını bildi. Sivas'ın hızlı çıkışları konusunda dersine iyi çalışıp nokta atışı önlemler alması Rıza Çalımbay'ı oldukça zorladı. 2-0'dan sonra iki ofansif oyuncu Nwakaeme ve Guilherme'nin yerine Abdülkadir ile Doğan gibi iki mücadele gücü yüksek oyuncu alması, maçın sonucuna etki eden en önemli hamlelerdi.

4- Trabzonspor’un, Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularına sahip olduğunu Sivasspor karşısında bir defa daha tecrübe ettik. Pereira sağda, Novak solda çok başarılı işler yapıyorlar. Özellikle soldan Novak'ın gizli forvet gibi hücum bölgesine girmesi rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Trabzonspor başkan ve yönetimin akıllı hamlelerinin sonunda ligin açık ara en güçlü kadrosuna sahip oldu. Bu kalitenin, emeğin ortaya çıkardığı futbol ve performans takımı şampiyonluğa taşır.

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