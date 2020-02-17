SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'ın sözleri sonrası flaş hamle! Elçimizi çağırdılar
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (17.02.2020)
Süper Lig

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (17.02.2020)

Süper Lig'de 22. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor geçen hafta olduğu gibi yine favori gösterildi. 3 Şubat tarihinde Fenerbahçe 3 oranla favori gösterilirken, 3 haftada yaşadığı puan kayıpları sonrasında üçüncü sıraya kadar geriledi.

17 Şubat 2020 13:50

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 22. haftada Sivasspor’u 2-1 yenen Trabzonspor tek başına favori gösterildi. Geçen hafta 3.50 oranla ikinci sırada gösterilen Fenerbahçe, Ankaragücü yenilgisinin ardından Galatasaray’ın da arkasına düşerek 4.50 oranla 3. sırada yer aldı.

Son 6 haftada 18 puan toplayan Galatasaray, 4.00 oranla Trabzonspor’un en yakın takipçisi olarak gösterildi. Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Başakşehir 5, son 4 haftada sadece 2 puan toplayabilen Sivasspor 8 orana kadar gerilerken, 36 puanla 7. sırada bulunan ve lider Trabzonspor’un 8 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ise 20.00 oranla şampiyonluğun en uzak favorisi olarak belirlendi.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir: 5.00

Sivasspor: 8.00

Beşiktaş: 20.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor: 6.50

Başakşehir: 7.00

Beşiktaş: 12.00

Son güncelleme 13:54 | 17 Şubat 2020
Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe galatasaray iddaa sivasspor süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR