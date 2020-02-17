Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (17.02.2020)

İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonluk oranlarını güncelledi… 22. haftada Sivasspor’u 2-1 yenen Trabzonspor tek başına favori gösterildi. Geçen hafta 3.50 oranla ikinci sırada gösterilen Fenerbahçe, Ankaragücü yenilgisinin ardından Galatasaray’ın da arkasına düşerek 4.50 oranla 3. sırada yer aldı.

Son 6 haftada 18 puan toplayan Galatasaray, 4.00 oranla Trabzonspor’un en yakın takipçisi olarak gösterildi. Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Başakşehir 5, son 4 haftada sadece 2 puan toplayabilen Sivasspor 8 orana kadar gerilerken, 36 puanla 7. sırada bulunan ve lider Trabzonspor’un 8 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ise 20.00 oranla şampiyonluğun en uzak favorisi olarak belirlendi.

İŞTE SON GÜNCELLENEN ORANLARI:

Trabzonspor: 2.75

Galatasaray: 4.00

Fenerbahçe: 4.50

Başakşehir: 5.00

Sivasspor: 8.00

Beşiktaş: 20.00

BİR ÖNCEKİ ORANLAR:

Trabzonspor: 3.25

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 5.00

Sivasspor: 6.50

Başakşehir: 7.00

Beşiktaş: 12.00